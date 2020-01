Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: In Gespräch verwickelt und Geld gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Männer haben die Mitarbeiterin eines Blumenladens an der Düsseldorfer Straße am Samstag (25. Januar, 19:30 bis 19:45 Uhr) in ein Gespräch verwickelt. Sie stellten viele Fachfragen und ließen sich Blumen zeigen. Nachdem die beiden Unbekannten, ohne etwas zu kaufen, gegangen waren, bemerkte die 21-Jährige, dass die Kassenschublade aufgebrochen war und Bargeld fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau gezielt von den beiden abelenkt worden war und mindestens ein weiterer Täter sich währenddessen an der Kasse zu schaffen gemacht hat. Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufscenters gesehen haben. Hinweise bitte ans Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 280-0. (jg)

