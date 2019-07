Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Nach Auseinandersetzung in Straßenbahn Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Straßenbahn auf der Fahrt zum Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Heranwachsenden - das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ein 18-Jähriger stieg mit seinen zwei Begleitern in Handschuhsheim in die Bahn der Linie 5 ein. Kurz darauf kam es auf Höhe des Bismarckplatz zu Streitigkeiten mit einer vierköpfigen Gruppe, wovon mindestens einer der Unbekannten auf den 18-Jährigen einschlug und eintrat. Der Straßenbahnführer meldete um 02:19 Uhr den Vorfall über Notruf. Die vierköpfige Gruppe flüchtete daraufhin am Bismarckplatz in Richtung eines Schnellrestaurants. Der leicht Verletzte und seine Begleiter konnten die Flüchtigen wie folgt beschreiben:

1.Täter: männlich, 1,80 m groß, 20-22 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, trug einen weißen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift

2.Begleiter: männlich, 1,70 m gorß, 20-22 Jahre, dunklerer Hautteint, trug einen schwarzen Kapuzenpullover

3.Weiterer Begleiter: männlich, weiteres nicht bekannt

4.Begleiterin: weiblich, 1,70 m groß, südländisches Erscheinungsbild, trug Jeans

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 an die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu wenden.

