Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrer eines E-Bikes prallt gegen Auto, stürzt und flüchtet anschließend von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrrads, vermutlich ein E-Bike, kam am Sonntag gegen 4.10 Uhr in der Schwetzinger Straße nach links von der Straße ab, prallte gegen einen geparkten Smart und stürzte zu Boden. Während ein Zeuge die Polizeiverständigte, stieg der Mann auf das Rad und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief erfolglos. Der Mann war ca. 45 Jahre alt, ca. 173 cm groß und hatte eine Glatze. Das E-Bike war auffallend orangefarben lackiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefonnummer 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

