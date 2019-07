Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher in Hemmoor - Fahrbahnverunreinigung aufgrund Panne

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Wohnung

Hemmoor. Am Freitag (19.07.2019), in der Zeit zwischen 5:10 Uhr und 16:50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Westersoder Schulstraße eine Wohnungstür auf. Die Wohnung wurde durchsucht und vorgefundenes Bargeld und eine Tasche für das Service-Heft eines Pkw mitsamt Fahrzeugschein entwendet.

+++++++++++++

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hemmoor. Am Freitag (19.07.2019) gegen 3 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster von einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Hörne" auf. Vermutlich wurden der oder die Täter gestört und flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Hemmoor zu wenden.

+++++++++++++

Panne - Spezialfirma reinigt Fahrbahn

Geestland. Montagmorgen (22.07.2019) kam es in Debstedt, im Bereich einer dortigen Klinik, zu einer Panne eines Linienbusses. Der Bus mit Motorschaden verlor eine größere Menge Motoröl, welches durch Mitarbeiter der Stadt Geestland, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Debstedt sowie einer Spezialfirma aufgenommen wurde. Aufgrund des Einsatzes kam es kurzzeitig zu einem Rückstau auf der Debstedter Straße.

