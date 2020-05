Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200506 - 0426 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handy und Portemonnaie geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 04.05.2020, gegen 19:00 Uhr, raubten zwei bislang unbekannte Täter im Bahnhofsviertel einen 37 Jahre alten Mann aus und erbeuteten seine Wertsachen. Der Geschädigte befand sich zur genannten Tatzeit in Höhe der Düsseldorfer Straße 7, in der Nähe eines Kiosks, als sich ihm zwei unbekannte Männer annäherten. Sofort sprühten ihn diese mit Pfefferspray ein und hielten ihn fest. Aus seiner Jackentasche entnahmen sie ihm sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie mit rund 100 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 170 cm groß, kräftige Statur, kurze braune Haare, arabisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit schwarzem Shirt, brauner Chinohose und schwarzen Sneakern.

2. Täter: Männlich, circa 190 cm groß, arabisches Erscheinungsbild. Trug eine graue Jacke, eine grüne Umhängetasche, Blue-Jeans und schwarz-weiße Sneaker.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern und / oder der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755-10400 mit dem 4. Polizeirevier oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

