Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Verkehrsunfallflucht

Riegel: Kaminbrand durch Benutzung eines Holzofens

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Endingen: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag (3. Oktober), zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Badener Straße in Endingen zu einem Unfall. Ein ordnungsgemäß geparkter Toyota Avensis wurde am Kotflügel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 5820, zu melden.

Riegel: Kaminbrand durch Benutzung eines Holzofens

Am Sonntagabend (6. Oktober), gegen 23:15 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Riegel mit 18 Mann und drei Fahrzeugen aus. In einem Haus in der Kirchstraße war es zuvor zu einem Kaminbrand gekommen. Verletzt wurde niemand, lediglich am Gebäude entstand ein Schaden.

lb

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell