Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Bocholt (ots)

Ein Bremsmanöver im Gegenverkehr brachte am Montag einen Pedelec-Fahrer in Bocholt zu Fall - der 83-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Bocholter hatte gegen 09.40 Uhr den Radweg am Ostwall in Richtung Ebertstraße befahren. Auf seiner Seite war ihm an der Kreuzung Osterstraße eine 26-jährige Bocholterin mit ihrem Rad entgegen gekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hatte er abgebremst und war dabei zu Fall gekommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell