Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Firmenräume eingebrochen

Borken (ots)

Einbrecher haben sich am Wochenende an zwei Gebäuden an der Hansestraße in Borken zu schaffen gemacht. Im ersten Fall drangen sie mit Gewalt in die Räume eines Betriebs ein und durchsuchten das Büro und eine Werkstatt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Im zweiten Fall hebelten sie ein Tor zu einer leerstehenden Halle auf. Wie bereits berichtet, ist es am Wochenende noch zu einem weiteren Firmeneinbruch an der Hansestraße gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

