Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag in Bocholt einen Motorroller erfasst; dessen Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 61-jähriger Isselburg wollte gegen 11.40 Uhr mit seinem Wagen von der Dinxperloer Straße in den Nordwall einbiegen. Er stieß dabei mit einem 70-jährigen Bocholter zusammen, der aus der entgegenkommenden Richtung in den Nordwall einfuhr und sich dabei auf der Vorfahrtstraße befand. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell