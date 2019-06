Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 80 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Montag bei einem Unfall in Borken erlitten. Dazu war es gegen 11.55 Uhr auf einem Radweg an der Borkener Straße gekommen: Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Duisburg war in Richtung Burlo unterwegs und bremste an der Einmündung Lange Dieksken ab. Die hinter ihm fahrende Duisburgerin prallte auf und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell