Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Einparken erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Eine 44-jährige Bocholterin wollte gegen 07.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Roonstraße einparken. Dabei stieß sie mit der 20-jährigen Radlerin aus Bocholt zusammen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell