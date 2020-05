Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200507 - 0431 Frankfurt-Höchst: Gebäude beschädigt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 06.05.2020, beschädigten bislang unbekannte Täter im Stadtteil Höchst den Eingangsbereich eines Ladengeschäftes.

Mitten in der Nacht, gegen 04:10 Uhr, riss ein "lauter Knall" einen Anwohner in der Adolf-Häuser-Straße aus dem Schlaf. Der Inhaber einer dortigen Sportsbar, welcher von diesem informiert wurde, verständigte umgehend die Polizei. Die Situation deutete zunächst auf einen Einbruch hin. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie unter anderem zwei beschädigte Fensterscheiben an dem Laden fest. Personen konnten in diesem jedoch nicht angetroffen werden. Da aufgrund der Beschädigungen eine mögliche Verpuffung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Der anfängliche Verdacht bestätigte sich aber nicht. Während der Spurensicherung ergaben sich jedoch Hinweise, dass der Eingangsbereich des Ladens möglicherweise von außen mit einem pyrotechnischen Gegenstand beschädigt worden sein könnte. Der entstandene Sachschaden soll sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 -51599 in Verbindung zu setzen.

