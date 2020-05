Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein

Breckerfeld (ots)

Am Mittwoch nutzten bisher unbekannte Einbrecher die kurze Abwesenheit einer Hausbesitzerin und brachen in ein Einfamilienhaus im Brauck ein. Sie schlugen die Scheibe eines Fensters ein, öffneten es und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten Schmuck.

