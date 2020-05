Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kontrolle über Motorrad verloren

Hattingen (ots)

Ein 34-jähriger Motorradfahrer fuhr am Dienstagmittag auf der Elfringhauser Straße in Richtung Felderbachstraße. In Höhe der Einmündung Raffenberg verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Er verletzte sich dabei leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad, eine Suzuki, fiel in einen Bachlauf. Hier liefen Betriebsmittel aus, die durch die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde gestoppt wurden.

