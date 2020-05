Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Vermeintliche Automatensprenger flüchten vor Polizei

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein auffällig langsamer grauer Audi A5 auf. Das Fahrzeug fuhr auf der Oelkinghauser Straße in Richtung eines dort stehenden Geldautomaten. Als der Fahrer des Audi mit Oberhausener Kennzeichen den Streifenwagen erblickte, beschleunigte das Fahrzeug und flüchtete über die Oelkinghauser Straße in Richtung Hagener Straße. Auf Anhaltezeichen wurde nicht reagiert. Der Fahrzeugführer flüchtete weiter über die Hauptstraße/Strückerberger Straße/Gevelsberger Stadtgebiet bis zum Autobahnkreuz Wuppertal-Nord, wo das Fahrzeug auf die Autobahn auffuhr und eine weitere Verfolgung nicht mehr möglich war. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in Holland festgestellt werden. Im Bereich der A 52 bei Weert/Roermond verunfallte der Audi und zwei Personen konnten festgenommen werden. Eine weitere Person konnte unerkannt flüchten. Bei den Personen handelt es sich um polizeibekannte Täter aus dem Amsterdamer Raum. Die erste Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ergab, dass die Täter Substanzen mit sich geführt haben, bei denen es sich um Sprengstoff handeln könnte. Damit sollte vermutlich auch der Geldautomat in Schwelm angegangen werden. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, für welche Taten die Festgenommenen in Frage kommen.

