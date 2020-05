Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall nach Betäubungsmittelkonsum

Schwelm (ots)

Der 19-jährige Wittener befuhr am 30.05. mit seinem Mercedes Sprinter samt Anhänger die Berliner Straße in Richtung Ennepetal. In Höhe der Loher Straße stand er zunächst auf der Linksabbiegerspur, um anschließend zu Wenden und wieder in Richtung Wuppertal zu fahren. Beim Wenden scherte das Heck aus und beschädigte den gerade vorbeifahrenden Daimler eines 29-jährigen Schwelmers. Es entstand lediglich Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wittener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache Ennepetal verbracht. Eine Anzeige wurde gefertigt und der Führerschein sichergestellt.

