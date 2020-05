Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schwerverletzt nach Wendemanöver

Gevelsberg (ots)

Die 80-jährige Gevelsbergerin befuhr am Samstag gegen 19:00 Uhr mit ihrem Fiat Panda die Wittener Straße in Richtung Gevelsberg. Zunächst fährt sie in die Haltestellenbucht "Bachtal", um im weiteren Verlauf zu wenden. Als sie auf die Wittener Straße fährt übersieht sie den 30-jährigen Gevelsberger, der ebenfalls die Wittener Straße in Richtung Gevelsberg befährt. Bei dem Zusammenstoß wird die 80-Jährige schwerverletzt und muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Wittener Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

