Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Wohnanhänger entwendet

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag drangen Unbekannte in der Zeit vom 30.04 bis zum 03.05 in eine Lagerhalle an der Rüggeberger Straße ein. Sie durchflexten das Vorhängeschloss des Eingangstores und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten insgesamt zwei Wohnanhänger. Es handelt sich hierbei einen Wohnanhänger der Marke Hobby 495 mit Wuppertaler Kennzeichen und einem Anhänger der Marke Hobby 650 mit Hagener Kennzeichen. Die Täter müssen mit geeigneten Fahrzeugen angereist sein, um die Anhänger zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen oder verdächtigen Umständen geben können. Hinweise können an jeder Polizeidienststelle eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell