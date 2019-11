Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Raub

Täter entreißt Handtasche

KLeve-Kellen (ots)

Am frühen Samstagmorgen zwischen 03:00 und 04:00 Uhr war eine 47-Jährige aus Kleve zu Fuß auf der Kalkarer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe eines Bio-Supermarktes kam plötzlich ein dunkel gekleideter Mann auf sie zu und entriss ihr die Handtasche. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Klever Ring. Die 47-Jährige beschreibt den Mann als etwa 180cm groß mit schlanker Statur. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

