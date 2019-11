Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Motorrollers

Kevelaer (ots)

In der Nacht zu Samstag (16.11.2019) wurde ein Motorroller, der am Bahnhof in Kevelaer im Bereich der Fahrradständer (Ladestraße) abgestellt war, entwendet. Der Motorroller der Marke Romet Motors (Typ Ogar 202) hat die Farbe orange / schwarz und trägt das Versicherungskennzeichen 685 RNS. Hinweise an die Polizei Kevelaer, 02832 - 9200.

