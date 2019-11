Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Opel Zafira beschädigt

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (14.11.2019), 14.30 Uhr und Freitag, (15.11.2019), 5.00 Uhr, wurde ein blauer Opel Zafira, der auf einem unbefestigten Parkplatz an der Wiesenstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

