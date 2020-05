Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Einbrüche

Hattingen (ots)

Im Heggerfeld betrat Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, eine bisher unbekannte Frau die Wohnung eines schwerbehinderten Bewohners. Wie sie in die Wohnung gelangte ist derzeit unklar. Sie sagte dem Bewohner, dass die Haustür offen gestanden habe und er besser aufpassen solle. Kurze Zeit später bemerkte der 68-Jährige Hattinger das Fehlen seiner Geldbörse. Die Frau wird so beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, etwa 160 cm groß, braun-graue Haare Sie sprach akzentfrei Deutsch. Auch im Röhrkenweg stellten die Besitzer eines Einfamilienhauses fest, dass eingebrochen wurde. Die Täter hebelten in der Zeit vom 28.04. bis zum 02.05., ein im Erdgeschoss befindliches Fenster auf und gelangten in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

