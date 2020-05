Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verdächtiger Briefumschlag enthielt Backpulver

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Samstag erhielt eine Familie in Gevelsberg einen persönlich adressierten Briefumschlag, welcher neben einem Drohschreiben auch eine kleine Menge eines unbekannten pulvrigen Stoffs enthielt. Die Familie informierte die Polizei, welche den Umschlag in sichere Verwahrung nahm und zur näheren Bestimmung des Inhalts die Feuerwehr Ennepetal hinzuzog. Diese übernahm den fachgerechten Transport der unbekannten Substanz zwecks Untersuchung durch eine Spezialeinheit der Feuerwehr Dortmund. Mittlerweile wurde von dort mitgeteilt, dass es sich um gewöhnliches Backpulver handelt. Die Polizeiwache Ennepetal wurde zeitweise für den Publikumsverkehr gesperrt und die betroffene Familie vorsorglich gebeten, Außenkontakte zu meiden. Der Wachbetrieb wurde vom benachbarten Standort ohne Einschränkungen aufrecht erhalten. Eine Gefahr für die Bevölkerung und die Familie bestand zu keiner Zeit. Die polizeilichen Ermittlungen, u.a. wegen Bedrohung, dauern an. In Hagen sowie im Märkischen Kreis gingen ähnliche Schreiben ein. Ein Zusammenhang wird derzeit noch geprüft.

