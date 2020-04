Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in eine Tiefgarage an der Ringstraße ein. Sie überwindeten die Lenkradschlösser von zwei dort abgestellten Motorrädern und entwendeten die Maschinen. Es handelt sich um eine KTN 790 Duke in orange und eine Yamaha MTN850. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

