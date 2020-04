Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zeugen beobachten Einbruch in Bankautomaten

Schwelm (ots)

Ein 56-jähriger Ennepetaler hörte am Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, verdächtige Geräusche von der Straße. Als er den Geräuschen nachging, sah er zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an einem Geldautomaten an der Oelkinghauser Straße zu schaffen machten. Augenscheinlich versuchte einer der Täter einen heruntergelassenen Rollladen, der das Bedienfeld des Automaten verschloss, gewaltsam aufzuhebeln. Der Mann informierte die Polizei. Noch bevor die Polizei eintraf, ließen die Täter von dem Automaten ab und der Zeuge hörte, wie sich ein Pkw in Richtung Hauptstraße entfernte. Eine Fahndung in der nahen Umgebung verlief ergebnislos. Die Täter flüchteten ohne Beute, das Hochschieben des Rollladens gelang ihnen nicht. Hinweise gibt es bislang keine.

