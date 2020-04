Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frau schlägt Scheibe ein (22.04.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Eine 26-Jährige schlug am heutigen Mittwoch gegen 01.30 Uhr in der Warenburgstraße die Wohnungseingangstüre eines Bekannten ein und verletzte sich hierbei an der Hand. Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Wegen Sachbeschädigung muss sich nun die junge Frau verantworten.

