Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Mauerstraße, Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Täter festgenommen

Unna (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020, gegen 16:40 Uhr kam es in Unna, Mauerstraße zu einem Diebstahl aus einem grauen Pkw. Der Täter entwendete eine Tasche mit Bargeld, eine Münzsammlung, sowie ein Notebook. Durch eine Ortung, des u.a. entwendeten iPads des Geschädigten konnte der Täter in der Unnaer Innenstadt mit seiner Tatbeute angetroffen und durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenomenn werden. Bei einer Durchsuchung des Täters wurden ebenfalls diverse Betäubungsmittel aufgefunden. Er wurde zunächst ins Polzeigewahrsam nach Unna verbracht. Die Ermittlungen dauern an. /CP

