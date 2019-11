Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Autohaus ausgeräumt

Die Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim scheint ein gefährliches Pflaster zu sein. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche kam es dort zu einem Einbruch in ein Gewerbegebäude. In der Zeit zwischen Sonntag 16 Uhr und und Montagmorgen 7.20 Uhr waren Unbekannte entweder über ein eingeschlagenes Fenster oder ein marodes Garagentor in das Untergeschoss des Autohändlers eingestiegen. Hier entwendeten die Täter Bargeld und mehrere elektronische Geräte. Im Werkstattraum klauten die Täter dann noch einen Klein-LKW und beschädigten mutwillig einen Ford Mustang, an dem sie die Windschutz- und Heckscheibe einschlugen. Die Polizei schätzt den entstandenen Diebstahl- und Sachschaden auf etwa 7.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: PKW zerkratzt

Über eine komplett zerkratzte linke Fahrzeugseite ärgert sich der Halter eines grauen Mazdas in Wertheim. Der 44-Jährige hatte sein Auto über das Wochenende am Wartberg abgestellt und Montagvormittag die Zerstörung entdeckt. Eine bislang unbekannte Person hatte, wohl mit einem spitzen Gegenstand, unterhalb der Griffs an der Fahrertür angesetzt und das Fahrzeug bis fast zum Tankdeckel zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen, die zwischen Freitagabend 19 Uhr und Montagvormittag 10 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: vesna.pitters@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell