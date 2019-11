Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

PI Zweibrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.11.2019 kam es in der Oselbachstraße 59 in Zweibrücken zu einem Diebstahl eines Navigationsgerätes im Wert von 129 Euro aus einem unverschlossenen PKW.

