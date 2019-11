Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl mit Täterfestnahmen

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 11:40 Uhr, wurde ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Waisenhausstraße gemeldet. Ein Mann griff sich zwei Pendelhubstichsägen und einen passenden Akku und flüchtete durch den Eingang, nachdem sich die Schiebetüren geöffnet hatten. Der Täter war in Begleitung einer Frau, die die Kassiererin abgelenkt hatte. Bei der Sichtung des Überwachungsvideos erkannten die eingesetzten Beamten den 39jährigen Täter. Im Rahmen der folgenden Fahndung konnten er und seine 35jährige Komplizin in der Nähe der Polizeiinspektion festgenommen werden. Das Diebesgut hatten sie nicht bei sich. Der Täter behauptete, es für 50 Euro an einen Abnehmer verkauft zu haben, den er nicht nennen wollte. Bei der folgenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte das Diebesgut bei der Komplizin aufgefunden und sichergestellt werden.

