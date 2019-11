Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestürzter Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am 19.11.2019 gegen 15:05 Uhr kam ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der L 469 zwischen Oberauerbach und Niederauerbach zu Fall, als er in einer langgezogenen Linkskurve mit dem Hinterrad auf einer Lehmverschmutzung ausrutschte, die offenbar von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Einfahren von einem Feldweg auf die L 469 auf die Fahrbahn gebracht worden war. Das Motorrad geriet ins Schlingern und überrollte ein Verkehrszeichen, wobei sich der Fahrer Armbrüche zuzog und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell