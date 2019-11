Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchserie in Firmengebäude

Zweibrücken Einbruchserie in Firmengebäude (ots)

In der Nacht zum 19.11.2019 kam es im Bereich Mailänder Ring/Pariser Straße/Max-Planckstraße zu insgesamt fünf Einbrüchen in gewerbliche Objekte in unmittelbarer Nähe. Eine Lagerhalle, eine Kfz-Werkstatt, ein leerstehendes Firmengebäude, ein Imbisstand und eine Eventhalle wurden dabei auf unterschiedliche Weise aufgebrochen (Aufhebeln oder Eintreten von Türen und Toren bzw. Einsteigen über das Dach). Während in zwei Fällen offenbar kein geeignetes Diebesgut entdeckt wurde, konnte in einem Fall noch nicht geklärt werden, ob Gegenstände entwendet wurden. Im vierten Fall kam es zum Diebstahl von Wechselgeld in niedriger dreistelliger Höhe und im fünften Fall zum Diebstahl mehrerer Flaschen Spirituosen. Der durch die Täter verursachte Schaden an Türen und Toren beträgt ca. 2.000 EUR.

Die Taten dürften sich zwischen dem späten Abend des 18.11. und dem frühen Morgen des 19.11.2019 bei Dunkelheit ereignet haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Einbrüche.

