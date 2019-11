Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Schlägerei in den Morgenstunden

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Vor einer Gaststätte in Grenzach-Wyhlen ist es am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei gekommen, wobei mehrere Personen einen auf dem Boden liegenden Mann gegen den Kopf traten. Im Anschluss flüchteten die Täter und kümmerten sich nicht weiter um den Verletzten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten drei Personen ermitteln werden, die als Täter in Frage kommen. Der Verletzte musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt beim Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen.

