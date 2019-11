Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am vergangenen Samstag, zwischen 12:00 Uhr - 13:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße "Am Sportfeld" in Emmendingen auf Höhe des Reitstalls geparkten schwarzen Pkw Audi A4 Avant. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden

