Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Freiburg

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte am gestrigen Samstag, zw. 16.45 und 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz des EDKA Marktes in Freiburg, Kappler Straße 58, ein bzw. aus. Dabei streifte er einen geparkten schwarzen Pkw Audi Q5 vorne links. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EURO. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Verkehrspolizeidirektion Freiburg unter der Telefon-Nr. 0761/882-3100 in Verbindung setzen.

RL / VV

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell