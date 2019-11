Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt/ LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Sachbeschädigungen an Pkw

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Titisee-Neustadt zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw.

Im Bereich der Friedrichstraße wurden nach bisherigem Kenntnisstand zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft riss die Antenne der Fahrzeuge ab, verbog die Scheibenwischer und beschädigte die Karosserie der Fahrzeuge.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere 100 EUR.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651 93360 zu melden.

