Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Stadtgebiet: Zerkratzter PKW

Freiburg (ots)

Eine unliebsame Entdeckung machte am Samstag ein Mann, als er nach einem Einkaufsbummel mit seiner Familie zu seinem in der Kapuzinerstraße in Rheinfelden geparkten Auto zurückkam. In der Zeit von 14:00 - 17:00 Uhr hatte eine unbekannte Person die Abwesenheit des Fahrers genutzt und das geparkte Auto auf der Beifahrerseite großflächig zerkratzt.

Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 in Verbindung zu setzten.

Sch / VV

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell