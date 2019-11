Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vergessene Handbremse sorgt für hohen Schaden

Pirmasens (ots)

Heute Morgen, gegen 04:00 Uhr, stieg ein Zeitungsausträger in der abschüssigen Straße "Krumme Steig" aus seinem Pkw, um Zeitungen zuzustellen. Hierbei vergaß er, die Handbremse anzuziehen. Der Pkw rollte mehrere Häuserreihen bergab und schob zwei weitere Pkw ineinander. Der Konvoi kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Verursacher ergab 0,00 Promille. Gesamtbilanz: 15000 Euro Schaden an den Fahrzeugen und der Mauer.

