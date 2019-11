Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handbremse sorgt für 4000 Euro Schaden

Pirmasens (ots)

Eine 36jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Auto gestern gegen 08:30 Uhr in der Adlerstraße. Die Handbremse war nur leicht angezogen und es war kein Gang eingelegt, so dass sich das Fahrzeug selbstständig und dem Hangabtrieb folgend in Bewegung setzte. Nach circa 30 Metern kollidierte das Auto mit einem Hofeinfahrtstor.

