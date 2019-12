Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber Kreis

Heilbronn (ots)

A81/Grünsfeld/Widdern/Großrinderfeld: Zahlreiche Fahrzeugkontrollen durchgeführt

Übers Wochenende gerieten einige Personen auf der A81 ins Visier der Polizei. Bei Verkehrskontrollen zwischen Freitag und Montag konnten Beamte auf verschiedenen Autobahnrastplätzen an der A81mehrere Verstöße feststellen. Zuerst ging ein per Haftbefehl gesuchter 30-Jähriger den Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle am Freitagmorgen ins Netz. Bei weiteren Kontrollen wurde ein 33-Jähriger mit knapp 0,9 Promille hinterm Steuer erwischt und auch für zwei weitere Männer endete ihre Fahrt auf einer Autobahnraststätte. Einer war bekifft Auto gefahren, der andere hatte Amphetamine im Blut. Insgesamt stellten die Beamten bei 10 Kontrollen einen Speedball, mehrere Joints, kleinere Mengen Marihuana und Haschisch, etwa 3 Gramm Amphetamin, ein Gramm Chrystal Meth und einen illegalen Teleskopschlagstock sicher.

