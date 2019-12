Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

B19/Harthausen: Hoher Sachschaden nach Unfall

Ein hoher Sachschaden entstand Samstagnacht bei einem Unfall auf der B19 zwischen Harthausen und Igersheim. Ein 51-Jähriger kam mit seinem VW Tiguan gegen 23.30 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit von der Straße ab und fuhr dabei einen Leitpfosten um. Der Schaden am Fahrzeug ist beträchtlich. Die Reparatur dürfte mit rund 7.000 Euro zu Buche schlagen.

Niederstetten: Alkoholfahrt endet an der Mauer

Wars der Vater, wars der Sohn? Diese Frage stellte sich am frühen Samstag Morgen einer Polizeistreife in Niederstetten. Der Fahrer eines Jaguars hatte gegen 4 Uhr am Ortseingang aus Richtung Herrenzimmern kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war frontal gegen eine massive Steinmauer gekracht. Als die Polizei am Unfallort eintraf befanden sich zwei Männer, Vater und Sohn, am Unfallwagen. Der Vater gab zunächst an den Wagen gelenkt zu haben. Aufgrund der Spurenlage im Fahrzeug und von Verletzungen des Sohnes konnte letztendlich jedoch dieser als Fahrer ausgemacht werden. Er hatte den Jaguar vermutlich durch alkoholische Beeinflussung an die Mauer gesetzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von 1,0 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Bad Mergentheim: Parkendes Auto beschädigt

Rund 2.000 Euro Sachschaden enstand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem VW in der Engelsbergstraße in Bad Mergentheim. Der Touran stand in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, auf dem Parkplatz einer Weinstube, als ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Wagen beschädigte. Zeugen, die in der angegebenen Zeit den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07931 54990 mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Mehrere Diebstähle im Industriegebiet

Die Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochabend vergangener Woche nutzten Unbekannte zu einem Diebeszug durch das Industriegebiet von Bad Mergentheim-Edelfingen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, entwendeten Unbekannte zwölf komplette Reifensätze, die vor einer Lagerhalle in der Theobaldstraße abgestellt waren. Nur wenige Straßen weiter kam es am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 20 Uhr zum nächsten Diebstahl. Sechs Gitterboxen, die ein 53-Jähriger vor seiner Garage in der Wilhelm-Frank-Straße abgestellt hatte, wurden gestohlen. Da die Täter bei beiden Diebstählen einen Transporter oder LKW benötigten, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die zum Tatzeitpunkt ein solches Fahrzeug gesehen haben, oder sonstige Hinweise auf die Täter liefern können. Diese mögen sich unter der Nummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

Wertheim: Hoher Sachschaden und mehrere Verletzte

Einer zu schnell, der andere unaufmerksam und schon kam es am Sonntagvormittag zum Crash. Ein 18-Jähriger war in seinem 1er BMW von Kembach in Richtung Höhefeld unterwegs, ein 46-jähriger Audi-Fahrer befuhr zeitgleich die Strecke zwischen Urphar und Böttigheim. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es dann gegen 11.15 Uhr zur Kollision. Der BMW-Fahrer übersah wohl ein Stoppschild und querte ohne Anzuhalten die Fahrbahn des Audis, der vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Audi im Straßengraben landete. Bei dem Unfall wurden der Beifahrer im BMW und zwei Personen, die im Audi auf der Rückbank saßen leicht verletzt. Sie wurden von Rettungswagen in Kliniken gebracht. An jedem der beteiligten Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Keiner der Wagen war mehr fahrbereit.

Wertheim: Einbrecher unterwegs

Aufmerksame Nachbarn entdeckten am Sonntagvormittag einen Einbruch in ein Wohnhaus in Wertheim-Urphar. Gegen 11 Uhr bemerkte eine Anwohnerin ein offenes Fenster an einem Anwesen in der Kellriesenstraße und verständigte die Bewohner, die daraufhin die Polizei riefen. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, Zugang zum Haus verschafft und mehrere Zimmer durchwühlt. Danach verließen die Täter das Haus wieder über ein Kellerfenster. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zur oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

