POL-WOB: Groß Brunsrode: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Lehre, Groß Brunsrode 15.10.2019 14:00 Uhr - 16.10.2019 00:15 Uhr

Die Polizei Lehre sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Groß Brunsrode. Die Abwesenheit der Bewohner machten sich die Täter zu Nutze und verschafften sich am Dienstag im Zeitraum vom Nachmittag bis Mitternacht Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße Am Kirchfeld. Dort erbeuteten sie 150 EUR Bargeld. Die Täter ermöglichten sich durch gewaltsames Aufbrechen der Terrassentür Zugang zu dem Haus und durchwühlten das Hausinnere. Die Polizei Lehre hofft auf Zeugen, die den Tathergang möglicherweise beobachtet haben und nähere Auskünfte über die Täter und den Tatzeitpunkt geben können. Hinweise bitte an die Polizei Lehre unter Telefon 05308-406990.

