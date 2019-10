Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Helmstedt warnt vor gefährlichen Medikamenten in gestohlenem Tresor

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 05./06.10.19

Nach einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Helmstedter Innenstadt warnt die Polizei Helmstedt vor gefährlichen Medikamenten in einem erbeuteten Tresor. Den Ermittlungen nach handelt es sich zum Teil um Präparate, die in der Tiermedizin zum Einschläfern eingesetzt werden. Daher bestehe bei nicht sachgemäßer Anwendung für Menschen Lebensgefahr. Bei Auffinden des Tresors bitte umgehend Hinweise an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05351-5210.

Der Einbruch ereignete sich nach bisherigen Untersuchungen in der Nacht zum 6. Oktober. Mitarbeiter der Praxis entdeckten die Tat an diesem Montagmorgen. Die Täter hatten ein Fenster der Praxis gewaltsam aufgebrochen und danach den Tresor unbemerkt abtransportiert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell