POL-WOB: Unbekannte montieren alle vier Räder von Touareg ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Posener Straße 13./14.10.19

In der Nacht zum Montag wurden im Stadtteil Wohltberg sämtliche Räder eines VW Touareg entwendet. Felgenschlösser waren für die Täter kein Hindernis, so ein Beamter. Der 44 Jahre alte Besitzer des Fahrzeugs hatte seinen SUV am späten Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz an der Posener Straße abgestellt. Ein Passant entdeckte schließlich am Montagmorgen den auf Steinen aufgebockten Touareg. Der komplette Reifensatz habe einen Wert von 3.000 Euro, so der 44-Jährige. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburger unter Telefon 05361-46460.

