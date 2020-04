Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in der Hagener Straße

Ennepetal (ots)

Unbekannte hebelten am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr, das Fenster einer Wohnung an der Hagener Straße auf. Sie gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten Schränke und Schubladen. Über die Beute ist bisher nichts bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

