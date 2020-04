Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrüche in Forellenbetriebe

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Montag bis Mittwoch gelangten Unbekannte zunächst auf das Gelände eines Forellenhofs an der Kahlenbecker Straße. Sie suchten einen hier abgestellten Wohnanhänger auf und öffneten gewaltsam das Fenster. Aus dem Anhänger nahmen sie zwei kleine Fernseher und etwas Bargeld an sich und flüchteten unerkannt. Auch an der Heilenbecker Straße suchten sie das dortige Gelände eines Forellenteichs auf. Sie durchtrennten einen Maschendrahtzaun und betraten das Gelände. Augenscheinlich durchsuchten sie hier einen Schuppen, entwendet wurde hier aber nichts.

