Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verdacht eines Tötungsdeliktes in Hattingen

Hattingen (ots)

Am Dienstag, gegen 11:50 Uhr, meldete ein 68-jähriger Hattinger, dass er seinen Bekannten, einen 71-jährigen Hattinger, leblos in dessen Haus im Röhrkenweg aufgefunden habe. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr benachrichtigten die Polizei, als sie den Eindruck erhielten, dass es sich um einen unnatürlichen Todesfall handeln könnte. Derzeit kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, genaueres muss durch eine Obduktion abgeklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell