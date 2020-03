Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugen und mutmaßlicher Täter nach Körperverletzung in Oberstadt gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zeugen und mutmaßlicher Täter nach Körperverletzung in Oberstadt gesucht

Marburg: Das Geschehen begann am Sonntagnachmittag, 15. März, im Oberstadtaufzug am Pilgrimstein und endete mit einem körperlichen Übergriff in der Passage zwischen den Aufzügen und der Reitgasse. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Als völlig daneben und makaber muss man das Verhalten eines etwa 30 Jahre alten Mannes bezeichnen. Der unbekannte und wahrscheinlich angetrunkene Mann stellte sich gegen 13.20 Uhr im Oberstadtaufzug vor einen 24-Jährigen und hustete ihn mit den Worten "Ich habe Corona" an. Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit und der mutmaßliche Täter fing an zu schubsen. Nach dem Ausstieg aus dem Aufzug schlug der Verdächtige dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht und würgte ihn. Letztendlich flüchtete er in Begleitung einer Frau mit blonden Haaren und einem schwarzen Mantel in Richtung Marktplatz. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, zirka 180 cm groß, kräftig, kurz rasierte Haare, dunkler Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift "Ellesse", einem schwarzen Trenchcoat, einer dunklen Hose sowie schwarzen Sneakern mit einem weißen Nike-Emblem. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem mutmaßlichen Täter und der weiblichen Begleitung machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell