POL-MR: Auseinandersetzung im Lahntor; Einbrecher gab auf; Frau ans Gesäß gefasst; Auto ging in Flammen auf; VW Polo aufgebrochen; Heckscheibe getroffen

Marburg - Auseinandersetzung im Lahntor

Die Polizei sucht nach Zeugen von Vorfällen, die sich bereits in der Nacht zum Sonntag, 01. März, frühmorgens um kurz nach 05 Uhr zunächst in und dann auf der Straße vor einer Gaststätte im Lahntor ereigneten. Zunächst soll ein 33 Jahre alter Mann in der Gaststätte bei den Toiletten eine 23 Jahre alte Frau geschlagen haben. Der Mann zerrte nach Angaben des Opfers an ihr herum und versuchte, sie in eine Toilette zu drängen. as Opfer zeigte der Polizei den Tatverdächtigen. Der Mann stand zu dieser Zeit erheblich unter Alkoholeinfluss. Befragt zu dem Vorfall konnte sich der Mann daran nicht erinnern. Stattdessen berichtete er davon, von einer unbekannten Anzahl von Männern vor die Gaststätte gezerrt und dort geschlagen und getreten worden zu sein. Der Mann war tatsächlich am Kopf verletzt. Eine Fluchtrichtung konnte er nicht nennen, ebenso wenig eine Beschreibung abgeben. Die vor Ort noch anwesenden Personen konnten keine Angaben zu den Vorfällen in und vor der Gaststätte machen. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Klärung der beiden Vorfälle führten, sucht die Polizei nun nochmal durch den Aufruf in der Öffentlichkeit nach Zeugen. Wer war in der Nacht zum Sonntag, 01. März, bis in die frühen Morgenstunden in der oder vor der Gaststätte am Lahntor? Wer hat einen oder sogar beide geschilderten Vorfälle gesehen und wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Einbrecher gab auf

Ein Einbrecher stieg durch eine eingeworfene Scheibe ein, fand dann lauter mit Zusatzschlössern verschlossene Türen und gab daraufhin auf. Er blieb in der Kellerwohnung eines Einfamilienhauses in der Straße Im Gefälle ohne Beute. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und hofft auf Zeugen aufgrund des Scheibenklirrens. Der Einbruch war am Freitag, 13. März, zwischen 08 und 15 Uhr. Wer hat in der Zeit das Scheibenklirren gehört? Wer hat verdächtige Personen und oder Fahrzeuge gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Frau ans Gesäß gefasst

Am Freitag, 13. März, gegen 11.30 Uhr schockte ein noch unbekannter Mann eine 41 Jahre alte Frau, weil er ihr unvermittelt und fest ans Gesäß griff und dann flüchtete. Der Vorfall passierte in der Heinrich-Schneider-Straße auf dem Weg zur Südschule. Der Täter kam der Frau etwa 100 Meter vor der Schule entgegen und passierte sie zunächst. Direkt danach drehte der Mann offenbar um und griff zu. Er flüchtete anschließend Richtung Wald. Er war etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,77 Meter groß und schlank. Er trug eine Camouflage Jacke, eine dunkle Jogginghose, dunkle Turnschuhe und hatte einen Schal ums Gesicht gewickelt. Wer hat den Vorfall noch gesehen? Wem ist dieser Mann aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Breidenbach - Auto ging in Flammen auf

Am Sonntag, 15. März, gegen 19.30 Uhr fuhr ein Mann in Breidenbach hinter einem offenbar funkenstiebenden Mini her. Die Fahrerin merkte das nicht und reagierte auch nicht auf die Lichtzeichen. Sie hielt erst in der Eichenstraße auf einem Parkplatz an. Dort fing der Pkw dann im Motorraum Feuer. Der Brand schädigte in der Folge drei Mülltonnen und zwei weitere parkende Autos. Die Brandursache und die Gesamtschadenshöhe stehen nicht fest.

Marburg - VW Polo aufgebrochen

Der sichtbare Koffer in dem grauen Polo lockte einen Dieb. Der Täter schlug kurzerhand eine Scheibe ein und griff dann zu. Mit dem Koffer erbeutete er Schmuck, Kleidung und medizinische Sachbücher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Polo parkte zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr am Samstag, 14. März im Pilgrimstein. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Heckscheibe getroffen

Die bisherigen Ermittlungen legen die Vermutung nahe, dass eventuell spielende Kinde für das Bersten der Heckscheibe eines schwarzen Autos verantwortlich sind. Zeugen haben die Kinder beim Werfen von Steinen oder anderen Gegenständen beobachtet. in diesem Fall traf offenbar ein Teil einer Gewindestange die Heckscheibe, die dadurch zersplitterte. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Das Auto parkte zur fraglichen Zeit am Freitag, 13. März, zwischen 16.30 und 17.10 Uhr in der Battenberger Straße. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

