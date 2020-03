Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verdacht auf Drogenkonsum im Straßenverkehr - Wieder mehrere Blutentnahmen - Fehlalarm bringt Insassen Ärger ein;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Verdacht auf Drogenkonsum im Straßenverkehr - Wieder mehrere Blutentnahmen - Fehlalarm bringt Insassen Ärger ein

Kirchhain/Stadtallendorf/Cölbe/Marburg: Seit Monaten wiederholen sich die Meldungen der Polizei bezüglich des Fahrens unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr. Auch am letzten Wochenende mussten einige Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei einigen Beteiligten war auch eine erkennungsdienstliche Behandlung (Fertigen von Fotos und Abnahme von Fingerabdrücken) notwendig. Am Donnerstagvormittag, 12. März, geriet ein junger Autofahrer in der Kirchhainer Innenstadt in das Visier einer Streife. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der 22-Jährige lehnte einen Drogenvortest ab. Dies rettete ihn allerdings nicht vor der erforderlichen Blutentnahme.

Am Samstag, 14. März, hielten die Beamten gegen 1 Uhr in der Innenstadt von Stadtallendorf einen mit zwei Männern besetzten Wagen an. Der Drogenvortest bei dem jungen Fahrer schlug sofort positiv auf Kokain an. Dazu passte dann auch der Fund einer geringen Menge Kokain bei dem 23-jährigen Beifahrer.

Am Samstagnachmittag brachte ein Fehlalarm zwei Autoinsassen in der Kernstadt von Cölbe Ärger ein. Eigentlich waren die Ordnungshüter wegen eines ausgelösten Einbruchalarms ausgerückt. Auf der Anfahrt trafen die Beamten auf einen mit zwei Personen besetzten Pkw, der beim Anblick der Streife zu wenden versuchte. Die Polizei beendete das Manöver durch eine Blockade mit dem Streifenwagen. Schon beim Herantreten an das geöffnete Fahrerfenster strömte ihnen der bestens bekannte Geruch von Marihuana entgegen. Auch der spontane Ausruf des Fahrers "Oh Schei....." unterstrich die erforderlichen Kontrolle. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung geringe Mengen Haschisch und Amphetamin sicher. Der 23 Jahre alte Fahrer musste zudem eine Blutprobe erdulden.

Den "richtigen Riecher" hatte eine Streife am späten Sonntagabend, 15.März, in Innenstadt von Marburg. Dort zogen die Beamten eine jungen Kradfahrer aus dem Verkehr. Der Biker räumte den Konsum von Marihuana ein und der Vortest fiel entsprechend positiv aus. Damit nicht genug. In dem mitgeführten Rucksack des Mannes stellten die Beamten zirka 20 Gramm Marihuana sicher.

